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Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

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Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

 Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
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13:37   2 Октября 2019
Россия

Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

Суд взыскал с Алексея Навального, незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» более 240 тысяч рублей по иску владельцев ресторана «Армения» об упущенной выгоде после несогласованного митинга в столице 27 июля.

Напомним, помимо владельцев ресторана на Навального и его соратников — Любовь Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Александра Соловьева, Олега Степанова, Георгия Албурова и Илью Яшина подали иски ГБУ «Автомобильные дороги», компания «Мосгортранс» и московская полиция. Кроме того, подала в суд на бывшую кандидатку в МГД Юлию Галямину, а также на Соловьева и Яшина компания «М.Такси Коммуникации» с иском почти на 800 тысяч рублей. Десятого сентября Коптевский суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» и всех ответчиков, кроме Албурова, обязали выплатить по 1,2 миллиона рублей.

Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

Во вторник, 1 октября, Симоновский суд столицы обязал Навального, сотрудников его «ФБК» и незарегистрированных экс-кандидатов в столичный парламент выплатить 3,4 миллиона рублей «Автомобильным дорогам» в связи с ущербом, причиненным дорожно-транспортной инфраструктуре столицы во время несанкционированных протестных акций, организованных блогером и его соратниками.

Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

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Автор: Тимофей Булочкин
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