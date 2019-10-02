Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев, согласившись подписать «формулу Штайнмайера», добровольно отказался от выполнения минских соглашений. Такое высказывание лидер партии «Европейская солидарность» сделал в ходе выступления в Верховной раде, передает 2 октября РИА Новости.

По мнению Порошенко, «формула Штайнмайреа» придумана в Кремле и защищает интересы РФ.

«Принимая «формулу Штайнмайера», Украина добровольно отреклась от дорожной карты по имплементации «Минска», который был поддержан нашими немецкими и французскими партнерами», — сказал он.

Встречи в «нормандском формате» на высшем уровне должны проходить без каких-либо условий, считает бывший глава украинского государства.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса «формулу Штайнмайера». По словам Зеленского, для ее имплементации будет создан закон об особом статусе Донбасса. При этом выборы на неподконтрольных территориях пройдут по украинским законам и под наблюдением ОБСЕ.