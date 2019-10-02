«ВКонтакте» призвали открыть детский раздел в соцсети

Запрещать детям пользоваться соцсетями ради их собственной безопасности — бессмысленно. Но владельцы сервисов должны разграничить соцсети по возрасту. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» заявил координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик общественной организации РОЦИТ Урван Парфентьев после пресс-конференции, посвященной кибербуллингу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, озвученными руководителем Школы развития интернет-технологий «PROДвижение» Анной Рогачевой, Россия в этом году лидирует по случаям кибербуллинга среди школьников. По ее словам, в наибольшей зоне риска - подростки, находящиеся в группах ЛГБТ и этнических меньшинств.

Парфентьев считает, что повлиять на ситуацию в силах владельцев соцсетей.

«Потребность в соцсетях у детей есть. Запретительно вытаскивать их из соцсетей — дело неблагодарное и некорректное Я бы рекомендовал администрациям сервисов создать детские разделы для соответствующей аудитории. Понятно, что в одном котле со взрослыми, со студентами, старшеклассниками пятикласснику, к примеру, вариться некорректно. Просто нужно, чтобы операторы потратили деньги и сделали копию сервиса для детей», — считает эксперт.

Парфентьев уверен, что такая техническая возможность есть. Заставить администрацию соцсетей разграничить пространство по возрасту поможет закон.

«На них может воздействовать законодатель. В том числе международный. Например, Евросоюз сейчас жестко регламентирует. Он очень долго занимал выжидательную позицию. А когда устал ждать, стал жестко брать за шкирку глобальных крупняков (Facebook — прим.ред.) и заставлять их делать. И они стали делать. Аналогичным путем надо пойти нам», — говорит Парфентьев.

С января по сентябрь 2019 года эксперты зафиксировано 423 эпизода киберунижения детей и подростков. Основные площадки — соцсеть «ВКонтакте» и YouTube.