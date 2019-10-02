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Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

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13:08   2 Октября 2019
Россия

Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал согласование контактной группой по Донбассу «формулы Штайнмайера».

Напомним, что группа согласовала механизм введения закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, то есть«формулу Штайнмайера», на встрече в Минске 1 октября. Российское министерство иностранных дел положительно оценило событие.

Песков назвал такой шаг с украинской стороны позитивным фактом. В Москве надеются на дальнейшую реализацию «Минска-2». Вместе с тем, заинтересованные лица будут работать над реализацией саммита «нормандской четверки».

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — добавил официальный представитель.

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Автор: Анна Манц
#украина #песков #кремль #формула штайнмайера

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