ООН призвала не устанавливать сроки работы Конституционного комитета Сирии

Спецпосланник ООН по САР Гейр Педерсен в среду, 2 октября, на пресс-конференции в Женеве заявил, что устанавливать сроки работы Конституционного комитета Сирии не нужно, но важно, чтобы стороны договорились работать оперативно. По его словам, обычно, когда устанавливают сроки, они не соблюдаются.

«Важно, что у нас есть соглашение между двумя сторонами и гражданским сообществом, что комитет будет работать оперативно», — добавил Гейр Педерсен. Педерсен отчитается перед Советом Безопасности ООН о прогрессе работы комитета. Офис спецпосланника помоет сирийским сторонам в переговорах по новой конституции. «Конечно, мы будем рядом, чтобы облегчить процесс», — резюмировал Гейр Педерсен. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил об окончательном формировании Конституционного комитета Сирии. По его словам, комитет соберется в ближайшие недели. Решение о создании органа приняли в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.