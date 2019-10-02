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13:10   2 Октября 2019
Весь мир

ООН призвала не устанавливать сроки работы Конституционного комитета Сирии

ООН призвала не устанавливать сроки работы Конституционного комитета Сирии

Спецпосланник ООН по САР Гейр Педерсен в среду, 2 октября, на пресс-конференции в Женеве заявил, что устанавливать сроки работы Конституционного комитета Сирии не нужно, но важно, чтобы стороны договорились работать оперативно. По его словам, обычно, когда устанавливают сроки, они не соблюдаются.

«Важно, что у нас есть соглашение между двумя сторонами и гражданским сообществом, что комитет будет работать оперативно», — добавил Гейр Педерсен.

Педерсен отчитается перед Советом Безопасности ООН о прогрессе работы комитета. Офис спецпосланника помоет сирийским сторонам в переговорах по новой конституции.

«Конечно, мы будем рядом, чтобы облегчить процесс», — резюмировал Гейр Педерсен.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил об окончательном формировании Конституционного комитета Сирии. По его словам, комитет соберется в ближайшие недели. Решение о создании органа приняли в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #оон #комитет #общество

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