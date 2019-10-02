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13:07   2 Октября 2019
Россия

Медведев сообщил, что 2019 год будет урожайным

Медведев сообщил, что 2019 год будет урожайным

Задачи продовольственной безопасности будут исполнены, как показывает ход уборочной кампании в России. Такое мнение высказал глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщает 2 октября РИА Новости. 

В среду Медведев выступил на совещании правительства, где прокомментировал ход уборочной кампании в РФ. 

«Ход кампании показывает, что задачи обеспечения продовольственной безопасности будут исполнены, картофеля и овощей в открытом грунте собрано больше, чем в прошлом году, хороший урожай овощей, и в теплицах, заготовлено достаточно кормов», — сказал он.

Он отметил, что сезонные полевые работы еще продолжаются, но уже ясно, что в текущем году урожай будет лучше прошлогоднего. Особенно это касается зерновых и зернобобовых, подчеркнул Медведев. 

По словам премьер-министра, на начало недели было намолочено почти 110 миллионов тонн зерна. Глава кабмина добавил, что есть прирост по масличным культурам. Таким образом получится нарастить объемы поставок сельхохпродукции, а также продовольствия на экспорт, подчеркнул Медведев. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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