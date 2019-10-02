Следствие попросило суд арестовать убийцу полковника СК в Москве

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении под стражу петербуржца, смертельно ранившего ножом сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина у проходной здания столичного СК.

«В суд поступило ходатайство об избрании Григорьеву меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе суда, цитирует ТАСС.

Трагедия случилась 1 октября у здания Следственного комитета в Москве. Полиция выяснила, что нападавшим оказался житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере №9 Невского района города. По информации «Политики Сегодня», Григорьев был неоднократно госпитализирован: ранее ему поставили диагноз «шизофрения», он лечился у психиатров несколько лет.

Напомним, во вторник Григорьев после посещения столичного здания СК РФ вышел с проходной, увидел идущего по направлению к зданию полковника Капустина и нанес ему удал в спину самодельным 10-сантиметровым ножом. От полученных травм сотрудник Следственного комитета вскоре скончался в больнице.

Примечательно, что ранее Григорьев угрожал сотрудникам полиции в комментариях на сайте ПНД, в котором лечился. По словам соседей, Григорьев расписывал стены общей парадной путанными выписками из статей Уголовного кодекса, портил соседское имущество и вламывался к соседям. По имеющимся данным, мужчина считал себя разбирающимся в юриспруденции и был зациклен на имущественных отношениях. Так, он подавал в суд на собственную мать за право пользования комнатой в 8 квадратных метров и выиграл дело. Мать Григорьева заявляла, что сын с ней не проживает, но кроме нее ни с кем не общается.