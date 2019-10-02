Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

 Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

 Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»
Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

 США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска

США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска
Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

 Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

 Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»
Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

 США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска

США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска
13:06   2 Октября 2019
Россия

Следствие попросило суд арестовать убийцу полковника СК в Москве

Следствие попросило суд арестовать убийцу полковника СК в Москве

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении под стражу петербуржца, смертельно ранившего ножом сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина у проходной здания столичного СК.

«В суд поступило ходатайство об избрании Григорьеву меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе суда, цитирует ТАСС.

Трагедия случилась 1 октября у здания Следственного комитета в Москве. Полиция выяснила, что нападавшим оказался житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере №9 Невского района города. По информации «Политики Сегодня», Григорьев был неоднократно госпитализирован: ранее ему поставили диагноз «шизофрения», он лечился у психиатров несколько лет.

Напомним, во вторник Григорьев после посещения столичного здания СК РФ вышел с проходной, увидел идущего по направлению к зданию полковника Капустина и нанес ему удал в спину самодельным 10-сантиметровым ножом. От полученных травм сотрудник Следственного комитета вскоре скончался в больнице.

Следствие попросило суд арестовать убийцу полковника СК в Москве

Примечательно, что ранее Григорьев угрожал сотрудникам полиции в комментариях на сайте ПНД, в котором лечился. По словам соседей, Григорьев расписывал стены общей парадной путанными выписками из статей Уголовного кодекса, портил соседское имущество и вламывался к соседям. По имеющимся данным, мужчина считал себя разбирающимся в юриспруденции и был зациклен на имущественных отношениях. Так, он подавал в суд на собственную мать за право пользования комнатой в 8 квадратных метров и выиграл дело. Мать Григорьева заявляла, что сын с ней не проживает, но кроме нее ни с кем не общается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#суд #россия #убийство #ск рф #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...