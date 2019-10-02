Поставка четырех Су-30СМ Минску ожидается в ноябре

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что приобретенные у России самолеты Су-30СМ должны быть поставлены Минску в ноябре текущего года.

По словам Равкова, ранее по договору о поставках четырех истребителей Су-30СМ, заключенному Москвой и Минском, началось финансирование.

«Поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре этого года», - добавил он.

Ранее Равков рассказал журналистам, что контракт на поставку истребителей был заключен на «отлагательных условиях». Минувшим летом он сообщал о высокой степени готовности самолетов к выпуску, отметив, что конкретные сроки поставок будут названы после начала финансирования закупки.