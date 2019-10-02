Делегация РФ встретится с генсеком Совета Европы, чтобы обсудить развитие организации

Члены российской делегации в ПАСЕ собираются встретиться с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич на полях осенней сессии ПАСЕ. Об этом сообщил зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк.

Он отметил, что на повестке встречи будут вопросы взаимодействия, а ее целью — понять, как новый генсек видит развитие организации. Кисляк отметил, что от Пейчинович-Бурич будет во многом зависеть работа Комитета министров Совета Европы.

Также стороны обсудят возможность создания алгоритма привлечения к ответственности за нарушение странами положений устава Совета Европы. Инициатором разработки подобного механизма является госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.