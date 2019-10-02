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12:52   2 Октября 2019
Россия

Рост эпизодов кибербуллинга зафиксировали в России в 2019 году

Рост эпизодов кибербуллинга зафиксировали в России в 2019 году

Мониторинговый центр «Безопасность 2.0» в период с января по сентябрь зарегистрировал свыше 420 случаев травли в сети. Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина на пресс-конференции «Кибербуллинг и новые виды информационных угроз» 2 октября.

В эту цифру вошли только те инциденты, которые получили широкий общественный резонанс и были опубликованы в прессе. По словам председателя комиссии, кибербуллинг в России все еще остается крайне актуальной угрозой. В число регионов, где интернет-травля выражена достаточно сильно, вошли Москва и Подмосковье, Астраханская, Владимировская, Кемеровская, Нижегородская и Ленинградские области, а также Краснодарский и Приморский края

«В этом году центр зафиксировал рост эпизодов кибербуллинга, конечной целью которых является реальное избиение слабого сверстника, фиксация этого действия на видео и публикация в открытом доступе», — добавила общественник.

В сравнении с данными прошлого года, сейчас происходит всплеск подобных инцидентов. Лишь за девять месяцев их было зафиксировано в три раза больше, чем за весь 2018 год.

Травля чаще всего встречается в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube. Сутормина отметила, что интернет-площадки активно сотрудничают с госорганами в таких случаях, однако не так оперативно, как хотелось бы.

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Автор: Анна Манц
#интернет #сутормина #оп рф #буллинг

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