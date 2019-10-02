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12:47   2 Октября 2019
Россия

Минэкологии на Урале добивается приостановки работы асфальтового завода

Минэкологии на Урале добивается приостановки работы асфальтового завода

Представитель министерства экологии Челябинской области в среду, 2 октября, сообщил, что ведомство добивается приостановки деятельности асфальтового завода в Копейске, который ранее оштрафовали за загрязнение воздуха. Региональная прокуратура отмечала, что в ходе проверки деятельности асфальтового завода, эксплуатируемого ООО «Оливин», установили нарушения.

У предприятия отсутствует согласованный с ведомством план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеоусловиях, нет программы производственного экологического контроля на 2019 год, также нарушили правила учета обращения с отходами​​​. Асфальтовый завод не уведомил органы государственного экологического контроля про нештатную ситуацию о массовом и неконтролируемом выбросе продуктов горения в атмосферу.

Прокурор возбудил три дела об административных правонарушениях. Директору «Оливин» назначили наказание в виде штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей, юридическому лицу — 220 тысяч рублей.

«Министерство экологии настаивает на приостановке деятельности данного предприятия», — подчеркнули в ведомстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#завод #урал #копейск #минэкологии

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