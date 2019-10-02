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 Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Кремль позитивно оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

 Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»
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США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска
12:41   2 Октября 2019
Весь мир

Facebook забанил очередную группу сторонников Трампа

Facebook забанил очередную группу сторонников Трампа

Группа Police Lives Matter в Facebook поддерживала полицию США, но по версии исследователей с сайта Popular Information, там продвигались посты о президенте Дональде Трампе. Группу, заблокированную администрацией Facebook, вели администраторы из Косова.

Представитель Facebook Джо Осборн сообщил, что сообщество нарушило правило борьбы ресурса со спамом и фейковыми аккаунтами, сообщает RT. В группе Police Lives Matter помимо постов с поддержкой полицейских и Трампа выкладывался и неполитический контент, в частности видеозаписи с милыми животными.

Facebook забанил очередную группу сторонников Трампа

Напомним, 1 октября сообщалось о предстоящей беседе администрации Amazon, Google и Facebook с председателем Комитета по делам малого бизнеса Палаты представителей Конгресса США Нидиа Вкласкесе. Разговор будет касаться возможного негативного влияния компаний на условия конкуренции на рынке. Комитет намерен разобраться в проблемах малого бизнеса, поставленного в несправедливые условия конкуренции с крупными корпорациями и вынужденного продвигать свои продукты на платформах интернет-гигантов.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #политика #трамп #новости #общество #весь мир #facebook

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