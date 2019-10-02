Facebook забанил очередную группу сторонников Трампа

Группа Police Lives Matter в Facebook поддерживала полицию США, но по версии исследователей с сайта Popular Information, там продвигались посты о президенте Дональде Трампе. Группу, заблокированную администрацией Facebook, вели администраторы из Косова.

Представитель Facebook Джо Осборн сообщил, что сообщество нарушило правило борьбы ресурса со спамом и фейковыми аккаунтами, сообщает RT. В группе Police Lives Matter помимо постов с поддержкой полицейских и Трампа выкладывался и неполитический контент, в частности видеозаписи с милыми животными.

Напомним, 1 октября сообщалось о предстоящей беседе администрации Amazon, Google и Facebook с председателем Комитета по делам малого бизнеса Палаты представителей Конгресса США Нидиа Вкласкесе. Разговор будет касаться возможного негативного влияния компаний на условия конкуренции на рынке. Комитет намерен разобраться в проблемах малого бизнеса, поставленного в несправедливые условия конкуренции с крупными корпорациями и вынужденного продвигать свои продукты на платформах интернет-гигантов.