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12:34   2 Октября 2019
Россия

Индексация цен на ж/д билеты не приведет к существенному подорожанию

Индексация цен на ж/д билеты не приведет к существенному подорожанию

Индексация стоимости железнодорожных билетов «дочки» РЖД «Федеральной пассажирской компании» несущественно повлияет на их цену, сообщили в пресс-службе ФПК 2 октября.

Ранее Федеральная антимонопольная служба утвердила индексацию тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Она составит три с половиной процента на будущий год.

Как объяснили в ФПК, только пять процентов реализуемых билетов не входит в систему динамического ценообразования. Так, в 2020 году будут проиндексированы тарифы на СВ, купе поездов дальнего следования и места класса «люкс».

Ранее ОАО «РЖД» сообщили о росте пассажиропотока в период с января по сентябрь. Так, за это время было перевезено свыше 894 миллионов пассажиров, из которых чуть больше 90 миллионов пользовались дальним следованием, а остальные — пригородным сообщением. Это на четыре процента выше показателя аналогичного периода в прошлом году.

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Автор: Анна Манц
#стоимость #ржд #билеты #индексация

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