ФНС назвала провокацией сообщение об утечке персональных данных россиян

Представитель Федеральной налоговой службы в комментарии «360» назвал провокацией сообщение об утечке персональных данных 20 миллионов российских налогоплательщиков. По его словам, информация не соответствует действительности.

Ранее британская исследовательская компания Comparitech заявила, что сведения о 20 миллионах российских налогоплательщиков больше года находились в открытом доступе в сети. Статью об утечке в интернет персональных данных россиян опубликовали на портале www.comparitech.ru.

«Статья не соответствует действительности и является провокацией», — сказали в ФНС.

Налоговая служба направила официальное письмо в Организацию экономического сотрудничества и развития. В ФНС РФ отметили, что формат и структура информации, которую указали в статье, не соответствуют форматам хранения данных, применяемых в российском ведомстве. Часть данных, которые также указали сообщении, вообще не хранят в информационных ресурсах ФНС.