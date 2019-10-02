Школьный курс по информбезопасности могут сделать обязательным

Специальный курс по информационной безопасности для школьников могут сделать обязательным. С таким предложением выступила комиссия по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ.

Инициативу рассмотрят Минпросвещения и профильные комитеты Госдумы и Совфеда.

По словам главы комиссии Елены Суторминой, на данный момент обучение детей основам информационной безопасности не является обязательным, «в основном эти вопросы отдаются на откуп сознательности родителей и педагогов».

Из-за роста угроз, которые связаны с социально-психологическим аспектом, ОП РФ считает необходимым на уровне российского правительства и парламента рассмотреть возможность включения спецкурса по информационной безопасности в обязательную школьную программу.