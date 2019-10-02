Бандиты Навального напали на экс-кандидата в МГД Меркулова после беседы с журналистами

Злоумышленники напали на экс-кандидата в Мосгордуму Дениса Меркулова в его собственном подъезде. Случай произошел после того, как Федеральное агентство новостей опубликовало интервью с Меркуловым, в котором он рассказал, как его обманул оппозиционный блогер Рустам Билялов.

Ранее собеседник агентства рассказал, что Билялов взял деньги, чтобы создать предвыборный ролик Меркулова, но вместо этого начал очернять кандидата в социальных сетях. Это привело к скандалу. в Среду ФАН опубликовало обличительное интервью, а уже в пятницу бывший кандидат в депутаты начал получать звонки с угрозами.

«Успокойся, попей таблеточки», — посоветовал неизвестный в трубке голос.

По информации СМИ, в субботу вечером на экс-кандидата попытались напасть пятеро мужчин в подъезде. Меркулов спасся только потому что взял с собой травматический пистолет. Он рассказал, что когда вышел на лестничную клетку в подъезд, его ждали два азиата и трое агрессивно настроенных кавказцев. Меркулову пришлось крикнуть им: «Не приближайтесь» и достать травматический пистолет. Но преступников это не остановило.

«Тогда я произвел два предупредительных выстрела. Это разрушило их планы «пообщаться» со мной», — рассказал Меркулов.

Все пятеро испугались выстрела и бросились врассыпную. Меркулов не смог с ними поговорить и выяснить причину нападения. Он добавил, что приобрел травматическое оружие по лицензии и использовал только в рамках закона.

Экс-кандидат не исключает, что поводом для нападения могло стать обличительное интервью, размещенное Федеральным агентством новостей.

Летом в Москве сторонники Навального организовали незаконные митинги из-за отказа в регистрации на выборах кандидатов в Мосгордуму, у которых комиссия обнаружила большое количество бракованных подписей. Самой активной нарушительницей оказалась юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь, у которой было обнаружено 15% фальсификаций в подписных листах, в том числе подписи умерших людей.

По данным расследования ФАН, протестная акция была инициирована из-за рубежа. Сейчас расследованием иностранного вмешательства в дела РФ занимаются в Госдуме.