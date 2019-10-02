Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотруднику посольства США грозит выдворение из РФ из-за расследования ФАН

Сотруднику посольства США грозит выдворение из РФ из-за расследования ФАН

 Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»
Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

 Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»
Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

 США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска

США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска
Сотруднику посольства США грозит выдворение из РФ из-за расследования ФАН

Сотруднику посольства США грозит выдворение из РФ из-за расследования ФАН

 Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»

Суд обязал Навального и Ко возместить убытки из-за незаконных митингов ресторану «Армения»
Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Порошенко раскритиковал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

 Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»
Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

 США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска

США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска
12:47   2 Октября 2019
Россия

Бандиты Навального напали на экс-кандидата в МГД Меркулова после беседы с журналистами

Бандиты Навального напали на экс-кандидата в МГД Меркулова после беседы с журналистами

Злоумышленники напали на экс-кандидата в Мосгордуму Дениса Меркулова в его собственном подъезде. Случай произошел после того, как Федеральное агентство новостей опубликовало интервью с Меркуловым, в котором он рассказал, как его обманул оппозиционный блогер Рустам Билялов. 

Ранее собеседник агентства рассказал, что Билялов взял деньги, чтобы создать предвыборный ролик Меркулова, но вместо этого начал очернять кандидата в социальных сетях. Это привело к скандалу. в Среду ФАН опубликовало обличительное интервью, а уже в пятницу бывший кандидат в депутаты начал получать звонки с угрозами. 

«Успокойся, попей таблеточки», — посоветовал неизвестный в трубке голос. 

По информации СМИ, в субботу вечером на экс-кандидата попытались напасть пятеро мужчин в подъезде. Меркулов спасся только потому что взял с собой травматический пистолет. Он рассказал, что когда вышел на лестничную клетку в подъезд, его ждали два азиата и трое агрессивно настроенных кавказцев. Меркулову пришлось крикнуть им: «Не приближайтесь» и достать травматический пистолет. Но преступников это не остановило. 

«Тогда я произвел два предупредительных выстрела. Это разрушило их планы «пообщаться» со мной», — рассказал Меркулов.

Бандиты Навального напали на экс-кандидата в МГД Меркулова после беседы с журналистами

Все пятеро испугались выстрела и бросились врассыпную. Меркулов не смог с ними поговорить и выяснить причину нападения. Он добавил, что приобрел травматическое оружие по лицензии и использовал только в рамках закона. 

Экс-кандидат не исключает, что поводом для нападения могло стать обличительное интервью, размещенное Федеральным агентством новостей. 

Летом в Москве сторонники Навального организовали незаконные митинги из-за отказа в регистрации на выборах кандидатов в Мосгордуму, у которых комиссия обнаружила большое количество бракованных подписей. Самой активной нарушительницей оказалась юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь, у которой было обнаружено 15% фальсификаций в подписных листах, в том числе подписи умерших людей. 

По данным расследования ФАН, протестная акция была инициирована из-за рубежа. Сейчас расследованием иностранного вмешательства в дела РФ занимаются в Госдуме. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оппозиция #политика #навальный #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...