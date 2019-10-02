Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

Представитель департамента капитального ремонта столицы в среду, 2 октября, сообщил, что новый центр предоставления государственных услуг «Мои документы» откроют на улице Александры Монаховой в Коммунарке. По его словам, сейчас в предназначенном для размещения центра здании завершают капитальный ремонт​​​.

Практически завершили устройство внутренних инженерных систем — электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. «Более чем на 80 процентов выполнили работы по установке систем пожарной сигнализации и дымоудаления», — добавили в департаменте. В будущем центре госуслуг обустроили зоны приема и ожидания с 40 окнами для обслуживания заявителей. Здесь также разместится подразделение управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве. Жители Сосенского сельского поселения оформят нужные документы и получать необходимые справки, не выезжая за пределы района.