Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор из культового ужастика «Сияние», снятого режиссером Стенли Кубриком, продали за 200 тысяч долларов на ежегодном аукционе Entertainment Memorabilia Live Auction в Лондоне. Сумма в четыре раза превысила стартовую стоимость.

Именно этим топором Джек Торренс, которого сыграл Джек Николсон, прорубил дверь в комнату, где прятались его жена и ребенок. Отмечается, что состояние реквизита близко к отличному, не считая нескольких царапин, полученных во время съемок. В высоту топор практически достигает метра, а длина лезвия составляет порядка 30 сантиметров.

What a bidding war! ✨ The Shining axe is sold to one lucky collector at an amazing £172,200! #TheShining #PropStoreLiveAuction pic.twitter.com/B1bQMfcYZL