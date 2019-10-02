Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор из культового ужастика «Сияние», снятого режиссером Стенли Кубриком, продали за 200 тысяч долларов на ежегодном аукционе Entertainment Memorabilia Live Auction в Лондоне. Сумма в четыре раза превысила стартовую стоимость.

Именно этим топором Джек Торренс, которого сыграл Джек Николсон, прорубил дверь в комнату, где прятались его жена и ребенок. Отмечается, что состояние реквизита близко к отличному, не считая нескольких царапин, полученных во время съемок. В высоту топор практически достигает метра, а длина лезвия составляет порядка 30 сантиметров.

What a bidding war! ✨ The Shining axe is sold to one lucky collector at an amazing £172,200! #TheShining #PropStoreLiveAuction pic.twitter.com/B1bQMfcYZL — Prop Store (@propstore_com) October 1, 2019

Стоит отметить, что оружие из «Сияния» стало одним из 900 лотов, выставленных на аукционе. Здесь также были представлены шлем имперского штурмовика из фильма «Звездные войны: Новая надежда», фото и газета из трилогии «Назад в будущее» и многое другое. Entertainment Memorabilia Live Auction проходил 30 сентября и 1 октября.