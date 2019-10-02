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12:07   2 Октября 2019
Весь мир

Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор из культового ужастика «Сияние», снятого режиссером Стенли Кубриком, продали за 200 тысяч долларов на ежегодном аукционе Entertainment Memorabilia Live Auction в Лондоне. Сумма в четыре раза превысила стартовую стоимость.

Именно этим топором Джек Торренс, которого сыграл Джек Николсон, прорубил дверь в комнату, где прятались его жена и ребенок. Отмечается, что состояние реквизита близко к отличному, не считая нескольких царапин, полученных во время съемок. В высоту топор практически достигает метра, а длина лезвия составляет порядка 30 сантиметров.

Стоит отметить, что оружие из «Сияния» стало одним из 900 лотов, выставленных на аукционе. Здесь также были представлены шлем имперского штурмовика из фильма «Звездные войны: Новая надежда», фото и газета из трилогии «Назад в будущее» и многое другое. Entertainment Memorabilia Live Auction проходил 30 сентября и 1 октября.

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Автор: Анна Манц
#топор #аукцион #сияние

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