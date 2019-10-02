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12:40   2 Октября 2019
Весь мир

Замглавы МИД РФ принял участие во второй международной встрече по Ливии в Берлине

Замглавы МИД РФ принял участие во второй международной встрече по Ливии в Берлине

Вторая международная встреча по Ливии прошла во вторник в Берлине при участии спецпредставителя президента России по странам Африки и Ближнему Востоку, заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова.

Как сообщает в среду 2 октября российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте, с докладом на встрече выступил специальный представитель генсека ООН по Ливии Гасана Саламе.

«В развитие дискуссии, состоявшейся в рамках первой встречи в Берлине 17 сентября этого года, был проведен углубленный обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации в Ливии и путям скорейшего комплексного урегулирования ливийского кризиса в интересах обеспечения устойчивого развития этой страны как единого, территориально устойчивого и суверенного государства», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что встреча прошла в Министерстве иностранных дел ФРГ, участие в ней приняли представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Турции, Италии, Объединенных арабских эмиратов, Египта, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #ливия #берлин #весь мир #мид фрг

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