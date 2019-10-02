Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

 Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников

Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников
Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

 Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»

Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»
Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

 Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм

Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм
Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

 Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников

Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников
Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

 Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»

Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»
Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

 Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм

Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм
12:08   2 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал глав фракций Верховной рады Украины о «формуле Штайнмайера». Об этом 2 октября сообщила представитель кабмина в парламенте Ирина Верещук в эфире телеканала «112 Украина». 

По ее словам, перед тем, как прийти на заседание фракции, глава украинского государства встретился с руководителями фракций. 

«Президент Зеленский все разъяснил, не было особых вопросов, как я понимаю со слов президента, все всем понятно», — сказала Верещук.

Ранее Зеленский подтвердил, что Украина подписала «формулу Штайнмайера». Он отметил, что согласованная «формула Штайнмайера» подразумевает проведение выборов в Донецкой и Луганской областях по украинским законам, а после выборов в силу вступает закон об особом статусе Донбасса. Для этого наблюдатели ОБСЕ должны констатировать, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. 

Ранее члены фракций «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность» после подписания «формулы Штайнамйера» потребовали провести закрытое заседание парламента при участии Зеленского.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...