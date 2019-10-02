Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал глав фракций Верховной рады Украины о «формуле Штайнмайера». Об этом 2 октября сообщила представитель кабмина в парламенте Ирина Верещук в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, перед тем, как прийти на заседание фракции, глава украинского государства встретился с руководителями фракций.

«Президент Зеленский все разъяснил, не было особых вопросов, как я понимаю со слов президента, все всем понятно», — сказала Верещук.

Ранее Зеленский подтвердил, что Украина подписала «формулу Штайнмайера». Он отметил, что согласованная «формула Штайнмайера» подразумевает проведение выборов в Донецкой и Луганской областях по украинским законам, а после выборов в силу вступает закон об особом статусе Донбасса. Для этого наблюдатели ОБСЕ должны констатировать, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ.

Ранее члены фракций «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность» после подписания «формулы Штайнамйера» потребовали провести закрытое заседание парламента при участии Зеленского.