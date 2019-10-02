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 Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм

Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм
12:05   2 Октября 2019
Весь мир

Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм

Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм. Речь об этом зашла во время Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).

«Есть и позитивные сигналы. Решение Приднестровского конфликта, изменение ситуации на Украине – приоритет для ОБСЕ и повод для позитива. Значительное снижение числа нарушений режима прекращения огня», — отметил Гремингер.

По его словам, особенно радует, что удалось развести силы в Донецкой и Луганской областях. Также Гремингер уверен, что обмен пленными между Москвой и Киевом вселяет надежду, что отношения двух государств могут постепенно улучшиться. Все это может не только стабилизировать ситуацию в регионе, но и повысить качество жизни украинцев.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #обсе #гремингер

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