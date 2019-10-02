Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

 Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников

Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников
Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

 Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»

Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»
Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

 Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм

Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм
Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

 Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников

Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников
Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

 Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»

Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»
Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

 Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм

Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм
11:48   2 Октября 2019
Весь мир

Старейшина сирийской деревни Мариэ поблагодарил РФ за помощь в войне с ИГ*

Старейшина сирийской деревни Мариэ поблагодарил РФ за помощь в войне с ИГ*

Сирийский крестьянин и старейшина деревни Мариэ Тамиль Салех Дамара поговорил со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей. По его словам, разные враждующие стороны контролировали районы деревни. Каждая устанавливала собственные правила. Особенно хорошо жители запомнили кровавое правление боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Все эти восемь лет здесь было очень много террористов. Положение было очень сложное», — сказал старейшина деревни Мариэ.

Сейчас положение сирийских крестьян существенно улучшилось, поскольку вмешательство российской стороны принесло мир. Террористов разгромили и вытеснили. Поблагодарить за это следует только сирийскую и российскую армии, уверен Дамара.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...