Сирийский крестьянин и старейшина деревни Мариэ Тамиль Салех Дамара поговорил со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей. По его словам, разные враждующие стороны контролировали районы деревни. Каждая устанавливала собственные правила. Особенно хорошо жители запомнили кровавое правление боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Все эти восемь лет здесь было очень много террористов. Положение было очень сложное», — сказал старейшина деревни Мариэ.

Сейчас положение сирийских крестьян существенно улучшилось, поскольку вмешательство российской стороны принесло мир. Террористов разгромили и вытеснили. Поблагодарить за это следует только сирийскую и российскую армии, уверен Дамара.