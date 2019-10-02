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11:53   2 Октября 2019
Россия

Восемь иностранных банков присоединились к российскому аналогу SWIFT

Восемь иностранных банков присоединились к российскому аналогу SWIFT

Восемь иностранных банковских учреждений решили воспользоваться российской Системой передачи финансовых сообщений, которая стала аналогом международной SWIFT, сообщила глава Департамента СПФС Центрального банка России Алла Бакина 2 октября.

Она уточнила, что три организации уже активно работают, а остальные проводят подключения и тесты.

«У нас растет трафик передаваемых сообщений, на сегодня он составляет порядка 15 процентов от внутрироссийского трафика в SWIFT, в прошлом году этот показатель был на уровне 10–11 процентов», — добавила Бакина.

Вместе с тем, регулятор работает над проектом по подключению участников системы не на прямую, а через так называемые сервис-бюро. По сути, в такой схеме уже подключенная к СПФС организация становится «хабом» для присоединения других.

Напомним, что российский Центробанк создал Систему передачи финансовых сообщений из-за существенного риска отключения банков России от международной SWIFT. Сама иностранная система отмечала, что испытывает давление ряда государств по этому поводу, однако не собирается идти на поводу.

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Автор: Анна Манц
#цб рф #swift

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