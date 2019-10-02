Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»

Украинский президент Владимир Зеленский задерживает начало заседания парламента, проводя совещание с депутатами фракции «Слуга народа» по подписанной накануне в Минске «формуле Штайнмайера».

Об этом в среду сообщает издание «Украинская правда».

«Зеленский пять минут назад пришел на заседание своей фракции. Депутаты задают ему вопросы», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что начало работа Верховной рады откладывается уже на 45 минут.

Ранее с требованием провести после подписания «формулы Штайнмайера» закрытое заседание парламента при участии президента Зеленского выступили три парламентские фракции «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, «Батькивщина» экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.

«Формула Штайнмайера» предлагает механизм введение в действие закона об особом статусе Донбасса.