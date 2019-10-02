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12:10   2 Октября 2019
Россия

Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников

Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников

Верховный суд РФ отменил указ губернатора Магаданской области, по которому глава региона имеет право снижать премиальную часть зарплаты чиновникам, не выполняющим показатели. Речи о повышении зарплаты, о котором пишут СМИ, в указе не идет. Об этом «Политике Сегодня» заявил вице-губернатора Магаданской области Андрей Колядин

По его словам, первыми новость о том, что Верховный суд отменил указ губернатора Сергея Носова сообщило местное оппозиционное издание, исказив суть.  

«Носов хотел указом установить возможность губернатора снижать, подчеркиваю, снижать переменную (третью) часть зарплаты чиновникам, которые не соответствуют показателям, заложенным в план развития, которые не выполняют нацпроекты. Не повышать, а снижать. Но прокуратура опротестовала решение, посчитав, что все три составляющие части зарплаты госслужащих являются доходом, а снижение доходов чиновников невозможно решением губернатора», — комментирует Колядин.

Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников

Он заверил, что региональные власти будут подавать кассацию.

«Мы сейчас разбирались с юристами. Будем кассацию делать. Потому что иначе чиновник сможет приходить на работу, отсиживать в кресле положенные 8 часов 12 минут. Даже если ничего не сделает, не обязательно будет наказывать его рублем», — говорит вице-губернатор.

Интересно, что решение Верховного суда опубликовано на сайте  прокуратуры Магаданской области. В нем не говорится о повышении премиальной части чиновникам.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #магаданская область #носов #колядин

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