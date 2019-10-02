Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского лидера Владимира Путина с 70-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В Кремле сообщили, что Путин также поздравил лидера Китая с этим событием.

В поздравительной телеграмме главы РФ говорится, что Россия первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же установила с ней интенсивное сотрудничество. Путин подчеркнул, что отношения двух стран «с честью выдержали испытание временем».

СССР и КНР установили официальные дипломатические отношения 2 октября 1949 года.