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11:42   2 Октября 2019
Весь мир

Цзиньпин поздравил Путина с 70-летием установления дипотношений между Пекином и Москвой

Цзиньпин поздравил Путина с 70-летием установления дипотношений между Пекином и Москвой

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского лидера Владимира Путина с 70-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В Кремле сообщили, что Путин также поздравил лидера Китая с этим событием.

В поздравительной телеграмме главы РФ говорится, что Россия первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же установила с ней интенсивное сотрудничество. Путин подчеркнул, что отношения двух стран «с честью выдержали испытание временем».

СССР и КНР установили официальные дипломатические отношения 2 октября 1949 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #си цзиньпин #китай

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