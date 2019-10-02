Российские пограничники открыли огонь по одной из шхун во время задержания браконьеров из КНДР в Японском море. В результате вспыхнул пожар, пострадали пять северокорейцев. Об этом 2 октября сообщает ФСБ России.

Отмечается, что случай произошел в ходе задержания четвертой «партии» из 64 северокорейских браконьеров, задержанных в этом регионе за последнее время.

В сообщении сказано, что из-за невыполнения законных требований пограничников остановить одну из шхун им пришлось применить оружие по винто-рулевой группе.

«В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении ведомства.

Нарушителей доставили в Находку для дальнейшего разбирательства.

Подобный инцидент случился в середине сентября. В этом же районе другие браконьеры из КНДР во время задержания напали на российских пограничников. Четверо оказались ранены, один из них — из огнестрельного оружия. Отмечается, что из-за полученных травм также скончался один северокореец.