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11:43   2 Октября 2019
Россия

Пострадавшим от пожара на судне браконьерам из КНДР оказали медицинскую помощь

Пострадавшим от пожара на судне браконьерам из КНДР оказали медицинскую помощь

Российские пограничники открыли огонь по одной из шхун во время задержания браконьеров из КНДР в Японском море. В результате вспыхнул пожар, пострадали пять северокорейцев. Об этом 2 октября сообщает ФСБ России. 

Отмечается, что случай произошел в ходе задержания четвертой «партии» из 64 северокорейских браконьеров, задержанных в этом регионе за последнее время.

В сообщении сказано, что из-за невыполнения законных требований пограничников остановить одну из шхун им пришлось применить оружие по винто-рулевой группе. 

«В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении ведомства. 

Нарушителей доставили в Находку для дальнейшего разбирательства. 

Подобный инцидент случился в середине сентября. В этом же районе другие браконьеры из КНДР во время задержания напали на российских пограничников. Четверо оказались ранены, один из них — из огнестрельного оружия. Отмечается, что из-за полученных травм также скончался один северокореец. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #северная корея

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