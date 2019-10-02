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11:29   2 Октября 2019
Россия

КНР впервые стала лидером по иностранным вложениям Банка России

КНР впервые стала лидером по иностранным вложениям Банка России

Государственные ценные бумаги Китая заняли лидирующие позиции в рейтинге иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного регулятора 2 октября.

Согласно информации на конец марта этого года, Центробанк разместил в облигации КНР 65 миллиардов долларов, что составляет почти 13,5 процента золотовалютных активов. Стоит отметить, что уже на протяжении года первое место занимает монетарное золото в хранилищах регулятора — 18,2 процента.

Напомним, что до апреля прошлого года большинство активов размещались в государственных ценных бумагах США. Однако регулятор решил постепенно избавляться от американских облигаций.

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Автор: Анна Манц
#китай #центробанк #облигации

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