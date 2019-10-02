Шестиклассник в Туве спас двоих детей из пожара

Двенадцатилетний Начын Седип-оол в тувинском поселке Хову-Аксы помог четырехлетнему мальчику и его младшему брату выбраться из квартиры, в которой вспыхнул пожар. Об этом сообщает Экономика Сегодня.

В ГУ МВД Тувы сообщили, что в полицейский участок поселка поступило сообщение о пожаре на улице Гагарина. В квартире находились два малолетних ребенка — их мать во время пожара была на работе. Сообщается, что возгорание произошло из-за случайного поджога.

Мимо горевшей квартиры проходил школьник, заметивший клубы дыма из окна первого этажа дома. Мальчик помог детям выбраться на улицу, после чего приехали пожарные, эвакуировали жителей и ликвидировали возгорание. Спасенные дети отправлены в больницу, в отношении их матери составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По решению министра внутренних дел Тувы Юрия Полякова, Начын Седип-оол будет награжден за мужество, проявленное в спасении детей.

Напомним, 30 сентября пожарные спасли около семидесяти человек из пожара, начавшегося на третьем этаже многоэтажного здания в центре Читы. Возгорание специалисты пожарной службы ликвидировали за 13 минут.