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11:31   2 Октября 2019
Россия

«Алросу» не приватизируют в ближайшие годы

«Алросу» не приватизируют в ближайшие годы

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в среду, 2 октября, сообщил, что группу алмазодобывающих компаний «Алроса» не приватизируют в ближайшие годы. По его словам, никто из акционеров не планирует снижать долю.

«Они там уже тысячу лет в этом плане​​​. Вопрос в том, что это не очень реально. Есть жесткая позиция якутов, которые против», — объяснил Моисеев.

Разместили 10,9 процента акций «Алросы» в рамках приватизации в июле 2017 года. В результате доля России в алмазодобытчике составила 33 процента, еще 25 процентов плюс одна акция принадлежат Якутии, а восемь процентов — восьми улусам (районам) республики. В свободном обращении находятся 34 процента акций.

Замглавы Минфина РФ напомнил, что ранее федеральные власти заключили соглашение с регионом, по которому они должны синхронизировать продажу долей. Однако якуты не собираются продавать долю.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минфин #алроса #приватизация #общество

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