Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

 Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников

Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников
Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

 Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»

Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»
Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

 Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм

Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм
Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

Центр предоставления госуслуг откроют в Коммунарке

 Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников

Губернатор Колымы оспорит решение Верховного суда, запрещающее депремировать чиновников
Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»

 Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»

Зеленский проводит в Раде совещание с депутатами «Слуги народа»
Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

Топор главного героя фильма «Сияние» спустили с молотка за 200 тысяч долларов

 Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм

Генсек ОБСЕ считает, что ситуация на востоке Украины внушает оптимизм
11:15   2 Октября 2019
Россия

Нидерландские депутаты потребовали изучить роль Украины в деле МН17

Нидерландские депутаты потребовали изучить роль Украины в деле МН17

Палата представителей парламента Нидерландов планирует потребовать тщательное расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом 2 октября сообщает портал nos.nl.

Так, нидерландские депутаты намерены попросить правительство выяснить, из-за чего власти Украины не стали закрывать воздушное пространство над регионом. Отмечается, что инициатива была поддержана членами восьми фракций. 

При этом глава МИД Стеф Блок заявил, что не видит «юридических оснований», чтобы проводить такое расследование, однако он не стал возражать против такой возможности. Он подчеркнул, что главная сложность состоит в том, что потребуется сотрудничество не только с украинской стороны, но и со стороны РФ. 

Малайзийский Boeing-777, следуя маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины под Донецком. Все находившиеся 298 человек на борту погибли. Известно, что большинство жертв — подданные Нидерландов. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #малайзийский боинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...