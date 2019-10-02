Нидерландские депутаты потребовали изучить роль Украины в деле МН17

Палата представителей парламента Нидерландов планирует потребовать тщательное расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом 2 октября сообщает портал nos.nl.

Так, нидерландские депутаты намерены попросить правительство выяснить, из-за чего власти Украины не стали закрывать воздушное пространство над регионом. Отмечается, что инициатива была поддержана членами восьми фракций.

При этом глава МИД Стеф Блок заявил, что не видит «юридических оснований», чтобы проводить такое расследование, однако он не стал возражать против такой возможности. Он подчеркнул, что главная сложность состоит в том, что потребуется сотрудничество не только с украинской стороны, но и со стороны РФ.

Малайзийский Boeing-777, следуя маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины под Донецком. Все находившиеся 298 человек на борту погибли. Известно, что большинство жертв — подданные Нидерландов.