Посол рассказал о распространенном в Китае стереотипе о России

Китайцы считают, что россияне — это «воинственная нация», рассказал российский посол в Китае Андрей Денисов. Он дал интервью РИА Новости по случаю 70-летия дипломатических отношений России и КНР.

По его мнению, такая ситуация является проблемой. Рассуждения о «воинственных русских» очень распространены в прессе. Причем посол считает, что идея пошла от Запада.

«И наши китайские друзья, у меня их тут немало, в каких-то человеческих разговорах, такие вопросы задают: а правда, что вы воинственная нация? А почему? Я не уставая объясняю, что никакие мы не воинственные, а скорее даже наоборот, но просто в силу превратностей нашей исторической судьбы мы были поставлены в такие условия, по крайней мере, в последние несколько столетий, что нам постоянно приходилось от кого-то обороняться», — поделился дипломат.

Денисов думает, что именно из-за постоянной обороны появилась легенда о «воинственности».

Стоит отметить, что в республике россиян часто называют «чжаньдоу миньцзу», что значит «боевая/воинственная нация». Такое определение зачастую несет положительный оттенок, подчеркивая решимость, смелость и твердость духа.