Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье

Замглавы Специального управления ФПС МЧС России подполковник Олег Жуков совершил самоубийство в Одинцово. Перед гибелью он записал видео, в котором обвинил в случившемся свое начальство, пишет News.ru.

В видео он перечисляет имена руководителей, которые, по его словам, довели его до суицида. Он обвиняет генерал-майора внутренней службы МЧС Максима Максименко и главу одного из крупнейших подразделений управления Москвы Владимира Демиданова.

Жуков считает, что работники Управления ФСБ по специальным объектам на него «перекладывают грехи» Демиданова. Он заявил, что не может «участвовать в этой подковерной войне». По его словам, два года назад проверка Контрольно-ревизионного управления обнаружила серьезные нарушения при проведении госзакупок и ремонте пожарной техники. Максименко якобы не обратил внимания на требования и не сообщил в прокуратуру об итогах инспекции.