Новак сообщил о разработке экологической стратегии до 2050 года
Российское правительство занимается разработкой экологической стратегии, которая рассчитана на период до 2050 года. Об этом сообщил глава министерства энергетики Александр Новак на сессии форума «Российская энергетическая неделя» 2 октября.
Он подчеркнул, что Россия — сторонник экологической повестки, поэтому власти думают на тридцать лет вперед.
«Для нас это важная повестка, безусловно, и она продиктована просто сегодняшней ситуацией в мире», — сказал министр.
Российская энергетическая неделя стала крупнейшим в стране отраслевым мероприятием. Организаторами форума выступает министерство энергетики при поддержки фонда «Росконгресс». В официальной программе заявлено свыше 70 деловых встреч.
В этом году событие проходит в Москве со 2 по 5 октября. Напомним, что российский лидер Владимир Путин поучаствует в пленарном заседании третьего международного форума.