Вдова Данелии рассказала о проблемах со здоровьем умершего режиссера Канчели

Вдова режиссера Георгия Данелия, Галина Юркова-Данелия, сообщила о проблемах с сердцем и почками у скончавшегося грузинского композитора Гии Канчели.

Юркова-Данелия узнала о смерти Канчели от корреспондента Федерального агентства новостей и заявила, что убита этой новостью. Она отметила, что последние годы музыкант жил в Тбилиси и постоянно госпитализировался из-за продолжительной болезни, но в последнее время предпочитал оставаться в кругу семьи.

«Сердце у него… У него все время болело сердце. И отказали почки», — прокомментировала вдова режиссера смерть Канчели.

Женщина отметила, что Канчели и Данелия очень много работали вместе и были близкими друзьями. Юркова-Данелия подчеркнула, что композитор очень обижался, когда про него говорили исключительно как про автора «Чито Гврито». «Конечно, а больше — ничего не написал!», — отвечал Канчели на такие комментарии.

«Это был великий композитор. Один из ведущий композиторов-симфонистов в мире», — заключила Юркова-Данелия.

Напомним, 2 октября стало известно о смерти Канчели — народного артиста СССР, композитора и автора музыки в фильмах «Мимино», «Кин-дза-дза», «Кавказский пленник» и других.