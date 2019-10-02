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10:55   2 Октября 2019
Весь мир

Сурков уточнил, когда будет согласована дата саммита «нормандской четверки»

Сурков уточнил, когда будет согласована дата саммита «нормандской четверки»

Помощник главы государства Владислав Сурков заявил, что определить сроки проведения встречи «нормандской четверки» можно будет только после того, как будут разведены силы на согласованных участках на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал итоги заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло накануне.

«Окончательное согласование даты саммита «нормандской четверки» произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом», — сказал он. 

По словам Суркова, если все будет нормально, то на отвод войск уйдет примерно две недели. Также, как он отметил, возможна предварительная встреча министров иностранных дел. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сурков #донбасс #политика #нормандская четверка

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