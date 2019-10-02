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10:46   2 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что отношения с Китаем с честью выдержали испытание временем

Путин заявил, что отношения с Китаем с честью выдержали испытание временем

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 70-летием установления дипотношений между странами.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что Россия первой признала КНР и сразу наладила тесные взаимоотношения с республикой.

«Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же наладила самое тесное взаимодействие с ней. Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем», — отметил российский президент.

Путин высоко оценил успехи конструктивного сотрудничества в различных направлениях, а также расширение политического диалога на всех уровнях между Москвой и Пекином, в том числе в рамках международных структур — ООН, ШОС, БРИКС и так далее. Глава РФ заявил об уверенности в дальнейшем развитии российско-китайских связей в интересах «стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всем мире».

Путин заявил, что отношения с Китаем «с честью выдержали испытание временем»

Во вторник, 1 октября, исполнилось 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики. По этому случаю Путин также отправлял Си Цзиньпину поздравительную телеграмму.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #политика #китай #новости #цзиньпин

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