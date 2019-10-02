Три телеканала на Украине в прямом эфире провели акцию против цензуры

Украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание на полчаса в качестве акции солидарности против цензуры в стране. Мероприятие состоялось 2 октября. Помимо этого, ведущие и участники передач вышли в эфис с заклеенным черным скотчем ртом.

Генеральный продюсер «112 Украина» Артем Марчевский заявил, что правительство Украины хочет закрыть рот всем, кто говорит о неугодных вещах. Однако любые попытки тщетны. По его словам, независимые СМИ продолжат бороться «до самой победы».

«Рано или поздно слово на Украине снова станет свободным», — уверен он.

Гендиректор телеканала Егор Бенкендорф заметил, что журналисты не хотят молчать, даже эти полчаса дались им с трудом. Жизнь невозможно остановить, а задача представителей СМИ — освещение событий в режиме реального времени. К тому же, есть люди, которые хотят быть в курсе событий.

«И если власть лишает их такой возможности, то пусть сегодня будет полчаса позора для Нацсовета», — заявил он.

Напомним, что 26 сентября Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил лицензий на эфирное вещание пять телеканалов, которые входят в холдинг «112 Украина». Телеканалы продолжили существовать в интернете, на кабельном и спутниковом вещании. Холдинг в ответ на решение регулятора заявил, что это похоже на «жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине».