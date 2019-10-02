Власти Турции запретят электронные сигареты

Власти Турции собираются запретить продажу и импорт электронных сигарет. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа. По его словам, сейчас разрабатывается соответствующее законодательство.

В ближайшее время вопрос рассмотрит парламент Турции.

За последние недели центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США зафиксировал вспышку легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпов. В связи с этим CDC предложил потребителям «рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет».

Причиной заболеваний, по словам специалистов, могло стать масло с витамином Е. Его нашли в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Недавно медики из Канады зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом, — у школьника обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.