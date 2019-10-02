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 Главы ДНР и ЛНР дали совместное заявление насчет подписания «формулы Штайнмайера»

Главы ДНР и ЛНР дали совместное заявление насчет подписания «формулы Штайнмайера»
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10:19   2 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Главы ДНР и ЛНР дали совместное заявление насчет подписания «формулы Штайнмайера»

Главы ДНР и ЛНР дали совместное заявление насчет подписания «формулы Штайнмайера»

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник оценили согласование «формулы Штайнмайера». Их совместное заявление распространили 2 октября.

Такой шаг Киева продемонстрировал, что он признает право неподконтрольных частей Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из публикации. ДНР и ЛНР теперь могут сами решить, какой государственный язык установить, как будет развиваться экономическая и судебная системы, формат работы Народной милиции и пути интеграции с Россией.

«И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», — добавили лидеры.

Они призвали украинского главу Владимира Зеленского не диктовать свои условия.

«Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — заявили в сообщении.

Главы ДНР и ЛНР дали совместное заявление насчет подписания «формулы Штайнмайера»

Напомним, что контактная группа по Донбассу на встрече в Минске 1 октября согласовала механизм введения закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, то есть «формулу Штайнмайера». Российское министерства иностранных дел позитивно оценило событие.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #днр #лнр #формула штайнмайера

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