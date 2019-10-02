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Умер грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к «Мимино»

Умер грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к «Мимино»

 Устойчивую мобильную связь и интернет обеспечили на Крымском мосту

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Три телеканала на Украине в прямом эфире провели акцию против цензуры

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10:23   2 Октября 2019
Россия

Умер грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к «Мимино»

Умер грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к «Мимино»

Композитор, музыкант и педагог Гия Канчели умер на 85 году жизни в Тбилиси.

В последнее время Канчели лечился в больнице. Сообщается, что причиной его смерти стала продолжительная болезнь — последнее время он лечился в больнице в Тбилиси.

В 1976 Канчели получил звание народного артиста СССР, с 1991 года проживал в Голландии, Германии и Бельгии. Он написал музыкальное сопровождение к фильмам «Не горюй!» 1968 года, «Мимино», «Кин-дза-дза». Композитор заявлял в своем интервью, что «Не горюй!» — девиз его жизни, сообщает Интерфакс. Композитор широко известен своими операми, симфоническими произведениями и композициями для театральных постановок и кинофильмов.

Умер грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к «Мимино»

Напомним, в марте этого года новое произведение Канчели «Письма к друзьям» представили в Санкт-Петербурге. Композитор продолжал писать музыку до последнего, отмечает «Российская газета».

Ранее 1 октября сообщалось о похоронах режиссера Марка Захарова, недавно ушедшего на 86 году жизни в Москве. Прощание с Захаровым прошло в театре Ленком на Малой Дмитровке, его похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.

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Автор: Тимофей Булочкин
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