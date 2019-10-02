Устойчивую мобильную связь и интернет обеспечили на Крымском мосту
Специалисты установили на острове Тузла новую базовую станцию. Благодаря этому по всему Крымскому мосту теперь будет устойчивая сотовая связь и интернет. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.
«Лично проверил сигнал: 2G стопроцентное покрытие на всей протяженности Крымского моста, 3G практически 100% и более 60% покрытие 4G LTE», — сказал Зырянов.
По его словам, в течение следующих шести месяцев LTE заработает практически на 90 процентов, поскольку мощности будут прибавляться.
Крымский мост - самый протяженный мост в России. Его длина составляет 19 километров. Его автомобильная часть была открыта в мае 2018 года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на предстоящий декабрь.
Понедельник, время начинать рабочую неделю и быть на высоте:) #крымскиймост pic.twitter.com/BkvrfZUITi— Крымский мост (@Krymsky_bridge) September 30, 2019