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10:07   2 Октября 2019
Россия

Устойчивую мобильную связь и интернет обеспечили на Крымском мосту

Устойчивую мобильную связь и интернет обеспечили на Крымском мосту

Специалисты установили на острове Тузла новую базовую станцию. Благодаря этому по всему Крымскому мосту теперь будет устойчивая сотовая связь и интернет. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

«Лично проверил сигнал: 2G стопроцентное покрытие на всей протяженности Крымского моста, 3G практически 100% и более 60% покрытие 4G LTE», — сказал Зырянов.

По его словам, в течение следующих шести месяцев LTE заработает практически на 90 процентов, поскольку мощности будут прибавляться.

Крымский мост - самый протяженный мост в России. Его длина составляет 19 километров. Его автомобильная часть была открыта в мае 2018 года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на предстоящий декабрь.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #интернет #крымский мост #сотовая связь

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