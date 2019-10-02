Путин рассказал о новых возможностях отечественного ТЭК

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников форума «Российская энергетическая неделя». Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля 2 октября.

В материале указано, что форум занял достойное место в международной энергетической повестке и продолжает «набирать вес». Участники события с особым вниманиям относятся к охране окружающей среды и внедрению технологий по сбережению и переработке энергии.

«Сегодня отечественный ТЭК открывает новые возможности для кооперации, масштабных инвестиций, реализации крупных, востребованных совместных проектов, направленных на развитие традиционных и альтернативных источников энергии, совершенствование инфраструктуры отрасли», — подчеркнул президент.

Россия как один из лидеров сектора придерживается политики последовательного и созидательного партнерства, которое обеспечит устойчивое развитие сферы, а также обезопасит глобальную энергетику.

«Российская энергетическая неделя» стала крупнейшим в стране отраслевым мероприятием. Организаторами форума выступает министерство энергетики при поддержки фонда «Росконгресс». В официальной программе заявлено свыше 70 деловых встреч. В этом году РЭН пройдет в Москве с 2 по 5 октября. Напомним, что Путин поучаствует в пленарном заседании третьего международного форума.