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9:36   2 Октября 2019
Россия

Парламенты России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве и обмене опытом

Парламенты России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве и обмене опытом

Российский Совет Федерации и узбекистанский Оли Мажилис, то есть верхняя палата парламента, договорились о совместной работе в областях законодательной и правоприменительной практик. Соответствующий меморандум утвердили на заседании в Ташкенте, которое состоялось 2 октября.

Так, палаты парламентов согласились проводить совместные конференции, семинары и круглые столы на темы законотворческой работы. В частности, на мероприятиях будут оценивать законопроекты и обсуждать эффективность принятых законов.

Помимо этого, ожидается информационный обмен актуальными материалами по запросам и проведение стажировок для сотрудников парламентских аппаратов России и Узбекистана. Последние преследуют цель обмена опытом и обучения навыкам информационно-аналитического обеспечения.

Парламенты России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве и обмене опытом

Отмечается, что меморандум будет действовать пять лет. Также документ допускает возможность автоматического продления.

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Автор: Анна Манц
#парламент #узбекистан #меморандум #совфед рф

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