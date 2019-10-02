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 Южная Корея обеспокоена ракетным пуском КНДР

Южная Корея обеспокоена ракетным пуском КНДР
9:43   2 Октября 2019
Весь мир

Южная Корея обеспокоена ракетным пуском КНДР

Южная Корея обеспокоена ракетным пуском КНДР

Власти Южной Кореи обеспокоены ракетным пуском, который в среду, 2 октября, произвел Пхеньян. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) страны.

Было проведено экстренное заседание СНБ, которое инициировал советник главы государства по безопасности Чон Ый Ен. На нем было выражено серьезное беспокойство в связи с ракетными испытаниями КНДР. Присутствующие решили «взаимодействовать с США для выяснения намерений Пхеньяна».

Пхеньян мог осуществить испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных лодок. Командование войск США в Южной Корее было оповещено об инциденте.

В Японии сообщили, что КНДР осуществила пуски двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них рухнула в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. В связи с этим премьер страны выразил протест Пхеньяну.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #южная корея #испытания #баллистическая ракета

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