Помпео опубликовал спутниковое фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии

Государственный секретарь Штатов Майк Помпео утверждает, что танкер Adrian Darya перекачивает нефть на другое судно у берегов Сирии. В подтверждение он опубликовал в Twitter спутниковый снимок, на котором видны два корабля, пришвартованные недалеко от города Банияс, где располагается завод по переработке нефти.

«Несмотря на обещание министра иностранных дел Ирана [Мохаммада] Зарифа Великобритании о том, что Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть в Сирию, сейчас он передает нефть у берегов Сирии. Призовет ли мир к ответственности Иран, если эта нефть будет в итоге поставлена в Сирию?» — вопросил госсек в публикации.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 октября 2019 г.

В середине лета власти британского Гибралтара заявили, что иранский танкер Grace1 нарушает санкции Европейского союза в отношении Сирии. Капитан и два члена экипажа судна были задержаны, а спустя месяц танкер освободили. Не прошло и недели, как США выдали ордер на задержание корабля. Так, по данным американского Минюста, было совершено нарушение законодательства США. Гибралтар же отказался продлевать задержание Grace1 из-за различий в ограничительных мерах Евросоюза и Америки.

В сентябре официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави утверждал, что танкер, сменивший название на Adrian Darya, покинул воды Гибралтара и находится у одного из побережий Средиземного моря.