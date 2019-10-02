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9:19   2 Октября 2019
Россия

Роспотребнадзор закрыл 19 хостелов в Москве за девять месяцев

Роспотребнадзор закрыл 19 хостелов в Москве за девять месяцев

Роспотребнадзор приостановил работу 19 московских хостелов за последние девять месяцев из-за грубых нарушений. Все они находились в жилых домах.

В ведомстве отметили, что во всех случаях было нарушено санитарное законодательство. В частности, свою роль сыграл тот факт, что хостелы находились в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без оборудования отдельного входа. 

За прошлый год в столице было закрыто 35 хостелов, в 2017-м — 29, а в 2016-м — 53.

Согласно законодательству, жильцы дома могут подать жалобу на хостел, если он находится в квартире без ее перевода в нежилой фонд, отсутствует отдельный вход в помещение, а его работа ухудшает условия проживания людей. После сотрудники Роспотребнадзора проведут проверку.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #роспотребнадзор #общество #хостелы

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