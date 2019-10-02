Эйфелева башня облачилась в розовый в знак поддержки акции по борьбе с раком груди

Организаторы акции по борьбе с раком груди Octobre Rose, что переводится как «Розовый октябрь», окрасили Эйфелеву башню в розовый цвет.

Гости мероприятия собрались на Марсовом поле и площади Трокадеро. Парижский мэр Анн Идальго во время открытия события напомнила, что главная достопримечательность французской столицы «поддерживает» акцию с 2014 года. После светового шоу стартовал бесплатный концерт, на котором выступили французская группа Les Rita Mitsouko и британская исполнительница в стиле поп-рок Дайдо.

Организаторы подчеркнули, что подобные события важны не только для освещения проблемы, но и для привлечения инвесторов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, онкология — это вторая основная причина смерти людей. В прошлом году от рака умерли свыше девяти с половиной миллионов человек. Отмечается, что порядка 70 процентов случаев летального исхода фиксируется в небогатых странах. К тому же, распространена практика выявления заболевания лишь на последних стадиях.