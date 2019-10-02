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8:52   2 Октября 2019
Россия

Посол РФ поговорил с главой департамента Северной Америки МИД КНДР

Посол РФ поговорил с главой департамента Северной Америки МИД КНДР

Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора встретился с директором департамента Северной Америки министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Чо Чхоль Су, сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Facebook 2 октября.

Согласно публикации, на встрече также присутствовал глава российского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

«Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и перспективах ее дальнейшего развития», — сообщили в посольстве.

Помимо этого, стороны обсудили взаимодействие России и Северной Кореи по обеспечению мира и безопасности в регионе с акцентом на договоренности, которые были достигнуты на встрече российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына на саммите во Владивостоке.

Посол РФ поговорил с главой департамента Северной Америки МИД КНДР

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Автор: Анна Манц
#мид #кндр #посольство #мацегора

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