Посол РФ поговорил с главой департамента Северной Америки МИД КНДР

Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора встретился с директором департамента Северной Америки министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Чо Чхоль Су, сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Facebook 2 октября.

Согласно публикации, на встрече также присутствовал глава российского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

«Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и перспективах ее дальнейшего развития», — сообщили в посольстве.

Помимо этого, стороны обсудили взаимодействие России и Северной Кореи по обеспечению мира и безопасности в регионе с акцентом на договоренности, которые были достигнуты на встрече российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына на саммите во Владивостоке.