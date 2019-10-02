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8:42   2 Октября 2019
Россия

Роскачество рассказало об использовании пластика и его видах

Роскачество рассказало об использовании пластика и его видах

Специалисты Роскачества рассказали, какие бывают виды пластика, а также о правильном использовании такой упаковки. Сообщение опубликовали на сайте службы 2 октября.

В публикации подметили, что пластик — это один из самых распространенных материалов для упаковки продукта. Он имеет множество видов. Для защиты пищевой продукции материал должен соответствовать  требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

«Миграция веществ из упаковки в пищу зависит не только от материала тары, но и от конкретных условий ее использования», — подчеркнули в службе.

Роскачество рассказало об использовании пластика и его видах

Так, например, упаковка для масла или бытовой химии производится из полиэтилентерефталата или из полиэтилена низкого давления или высокой плотности, которые обозначаются маркировками PET(E) или ПЭТ, 1 и HDPE или ПНД, 2 соответственно. Пластик, который почти не поддается переработке, обозначается словом OTHER.

«Такая маркировка была введена для того, чтобы пластик было удобнее сортировать на переработку», — объяснили в Роскачестве.

Эксперты напомнили, что большинство видов материала нельзя подвергать термической обработке выше 80 градусов. Их также не стоит мыть в горячей воде или держать под прямыми солнечными лучами. Если на упаковке есть значок с микроволновкой, то ее можно смело греть в ней.

«На посуде, которая предназначена для пищевой продукции, обязательно должна быть соответствующая маркировка: узнаваемый значок с бокалом и вилкой», — добавили в службе.

Роскачество рассказало об использовании пластика и его видах 

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Автор: Анна Манц
#роскачество #пластик

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